L’Ordine degli Architetti di Agrigento plaude ai progressi nell’articolazione del progetto dell’Aeroporto “Valle dei Templi” delineati dal Decreto Sud e l’articolo 8 bis, ma sottolinea la necessità prioritaria di inserire lo scalo nel Piano Nazionale degli Aeroporti per avviare la fase tangibile della sua realizzazione.

Secondo il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola, l’obiettivo primario rimane l’inclusione dell’aeroporto nel Piano Nazionale degli Aeroporti per poter iniziare il percorso concreto verso la sua costruzione. La Mendola sottolinea che questo passo potrebbe essere l’innesco per spingere le istituzioni a avviare la prima fase per la concreta realizzazione dell’aeroporto, ossia la sua programmazione, supportata da documentazione che ne attesti la sostenibilità economica nel tempo.

L’articolo 8 bis inserito nel Decreto Sud (DL 124/2023) stabilisce un termine di 120 giorni per presentare un progetto al Ministero delle Infrastrutture, un passaggio fondamentale che richiede l’impegno tempestivo delle parti coinvolte. La Mendola esorta i rappresentanti politici ad agire concretamente, evitando ritardi che potrebbero causare frustrazioni nell’opinione pubblica.

L’Ordine degli Architetti continuerà a sostenere l’interesse pubblico nell’avanzamento di questo progetto, stimolando le istituzioni e la società civile affinché venga superato ogni ostacolo che fino ad oggi ha intralciato la realizzazione dell’aeroporto. Si sottolinea che questa infrastruttura, meno costosa di una breve tratta autostradale, risulta economicamente sostenibile grazie al potenziale turistico della Valle dei Templi e delle risorse culturali e ambientali del territorio siciliano meridionale.

L’obiettivo finale è creare un’infrastruttura che non solo faciliterebbe i trasporti, ma stimolerebbe anche lo sviluppo socioeconomico della regione, richiedendo la collaborazione unanime dei rappresentanti politici e istituzionali per superare gli ostacoli che hanno limitato il progresso fino a oggi.