Un sedicenne è stato pestato all’esterno di un locale della movida, sabato sera, nella zona del Lido dei Fiori, località balneare di Menfi. L’aggressione di gruppo è scattata per il rifiuto di consegnare un accendino.

Il giovane è stato avvicinato da quattro ragazzi (tre minorenni e un maggiorenne) che, non appena hanno ricevuto il rifiuto alla loro richiesta, si sono scagliati contro il lui.

Quindi il branco è fuggito. Il sedicenne ha riportato una frattura e altri traumi sparsi sul corpo, diagnosticati dai medici in servizio al presidio ospedaliero. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri per identificare i componenti del branco e ricostruire i fatti.

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