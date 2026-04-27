Parodontite: il nemico silenzioso della salute orale

L’approccio innovativo del Dott. Michele D’Alessandro

Sanguinamento gengivale, alito cattivo persistente, gengive che si ritirano: segnali spesso sottovalutati che possono indicare una patologia ben più seria, la parodontite. Una malattia infiammatoria cronica che colpisce i tessuti di supporto del dente e che, se trascurata, può portare alla perdita dentale e avere ripercussioni sulla salute generale.

Ne abbiamo parlato con il Dott. Michele D’Alessandro, dello Studio D’Alessandro Sicurella, che da anni si occupa della cura della parodontite con un approccio innovativo.

Dottore, perché la parodontite è così diffusa e spesso sottovalutata?

“La parodontite è una malattia subdola. Nelle fasi iniziali può essere quasi asintomatica, oppure manifestarsi con segnali lievi come il sanguinamento gengivale, che molti pazienti tendono a ignorare. Questo porta a diagnosi tardive, quando il danno è già avanzato.”

Quali sono oggi i limiti dei trattamenti tradizionali?

“Non è tanto una questione di efficacia, quanto di approccio. Spesso i trattamenti risultano frammentati e poco chiari per il paziente. Manca un percorso strutturato che accompagni la persona dalla diagnosi fino al mantenimento nel tempo. Grande attenzione viene posta allo stato di salute del paziente, essendo una malattia cronica infiammatoria a basso grado che influenza e viene influenzata da altre patologie come diabete, malattie cardiovascolari, tiroidismo e malattie neurodegenerative, aumentando lo stress ossidativo dell’organismo.”

Da questa esigenza nasce Perio 4 Life, un metodo sviluppato dopo anni di studio e applicazione clinica, con l’obiettivo di rendere più semplice ed efficace la gestione della parodontite.

Dottore, in cosa consiste il metodo Perio 4 Life?

“Abbiamo creato un protocollo in quattro steps, pensato per guidare il paziente in modo chiaro e progressivo. Il primo step è una diagnosi personalizzata, fondamentale per capire lo stato reale della malattia. Il secondo è la strumentazione, in cui andiamo a eliminare i batteri responsabili con tecniche mirate e poco invasive. Il terzo step riguarda la stabilizzazione e rivalutazione e, quando possibile, la rigenerazione dei tessuti. Infine, il quarto è il mantenimento: un programma di controlli e prevenzione che permette di conservare i risultati nel tempo.”

Qual è il valore aggiunto di questo metodo?

“La chiarezza. Il paziente sa sempre a che punto del percorso si trova e cosa aspettarsi. Questo aumenta l’adesione alla terapia e migliora i risultati. La parodontite non è una condanna: se gestita correttamente, può essere controllata in modo efficace.”

Metodi come Perio 4 Life rappresentano un passo avanti concreto nella lotta contro una delle patologie più diffuse e sottovalutate.

Per saperne di più visita il sito web www.studiodalessandrosicurella.com

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