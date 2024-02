I carabinieri della Stazione di Ravanusa, al termine di un’attività investigativa davvero “lampo” hanno individuato le due minori ravanusane, indiziate dell’aggressione ai danni di una 16enne di Campobello di Licata, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 febbraio, durante i festeggiamenti del Carnevale.

Sono state denunciate, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Palermo, per il reato di lesioni aggravate. Sono in corso ulteriori accertamenti investigativi volti a ricostruire l’esatto evolversi della vicenda.

La sedicenne è stata è stata aggredita e ferita con alcune coltellate al volto e al torace, a seguito di una lite con un gruppo di coetanee che sarebbe scaturita per futili motivi adolescenziali. E’ finita all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, dove dopo le cure del caso è stata giudicata guaribile con una prognosi di 20 giorni.