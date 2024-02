Momenti di panico per un impiegato alla guida di un’autovettura che in marcia ha preso fuoco. Per fortuna l’automobilista è riuscito a fermarsi in tempo, per mettersi in salvo, prima che il rogo avvolgesse il veicolo. Tutto quanto è accaduto, questa mattina, lungo la strada statale 122, nei pressi di Canicattì Nord. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, impegnati nell’opera di spegnimento e della successiva messa in sicurezza. Con tutta probabilità a scatenare le fiamme un corto circuito dell’impianto elettrico della vettura oppure un guasto meccanico. L’automobilista se l’è vista davvero brutta ma per fortuna è finita bene.