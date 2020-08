Secondo caso di Covid19 a Porto Empedocle. E’ un altro giovane tornato da Malta

“Mi è giunta notizia da parte dell’Asp di Agrigento di un secondo caso di positività al Covid19 a Porto Empedocle”. Lo ha comunicato il sindaco Ida Carmina.

Si tratta anche in questo caso di un ragazzo, rientrato domenica sera da una vacanza a Malta. “Penso che siamo in presenza di un focolaio legato al ritorno dei giovani ritornati da Malta in questi giorni. E’possibile che ci siano anche altri casi, ricordo l’obbligo della quarantena e il tampone, cosi come predisposto dalla nuova ordinanza di Musumeci”, aggiunge il sindaco di Porto Empedocle.

“In questo periodo i giovani hanno allentato un po’ la presa, rispetto le cautele da adottare in questo periodo, che non sono venute meno. Ci avviamo alle serate di ferragosto, ho deciso di non chiudere le spiagge, però massima cautela. Bisogna usare la mascherina nei luoghi al chiuso, e comunque anche all’aperto, laddove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro”, conclude il primo cittadino.