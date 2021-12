Seconda tappa di #agrigentopulita

#agrigentopulita Seconda tappa questa mattina, 13 dicembre, della campagna di sensibilizzazione.

Oggi ho incontrato i 170 alunni del plesso Pirandello dell’I.C. Agrigento Centro. Alcuni in presenza nella biblioteca, altri collegati a distanza dalle proprie aule, raggiunti successivamente per rispondere alle loro domande. Un altro importante momento di sensibilizzazione rivolto agli studenti, che ho voluto fortemente per parlare da vicino ai ragazzini su un tema, quello ambientale, che mi sta molto a cuore. Con me il dirigente scolastico Rosetta Greco, ed il responsabile dell’associazione ambientalista Mare Amico, Claudio Lombardo. Anche in questa occasione dopo il saluto si è proceduto alla proiezione di alcuni video da parte di Mare Amico, sugli ambienti marini, ma anche sulle discariche e l’effetto dell’abbandono dei rifiuti nell’ecosistema. Il format è sempre lo stesso, a conclusione gli alunni hanno rivolto le loro interessanti domande. Hanno preso la parola: Alice Arcuri, Francesca Nicotra,, Nicolò Fiore, Sara Picone, Andrea Cosenza, Maria Chiara Guagliardo, Calogero Principato, Gloria Russo, Alice D’Angelo, Giorgia Sciascia e Iacopo Eccelso. Si è discusso di raccolta differenziata, di tutela degli ambienti, di repressione e dell’importanza del rispetto della natura a partire dal minore utilizzo della plastica. L’obiettivo è quello di trasmette un messaggio ecologista e formare nuove coscienze rispettose dell’ambiente per migliorare l’attuale situazione ambientale, in termini di maggiore cura degli spazi pubblici e maggiore attenzione per l’ambiente e per il decoro urbano.