Giocattolo benefico, continua l’iniziativa del Centro commerciale Città dei Templi

Dal 10 al 21 dicembre la clientela del centro commerciale Città dei Templi avrà la possibilità di donare un giocattolo usato per i bambini meno fortunati. Tra le varie iniziative volte a donare un sorriso, il centro commerciale Città dei Templi ha organizzato una singolare raccolta: Giocattolo benefico. Un progetto promosso dal centro commerciale che nasce per raccogliere giocattoli in disuso (ma in buone condizioni) per donarli ai bambini meno fortunati. Per tutti i clienti che porteranno un gioco usato, in regalo un gioco. Le fasi della raccolta termineranno giorno 20 dicembre, mentre Martedì 21 Dicembre 2021 alle ore 15.30 presso gli uffici della direzione del C.C. Città dei Templi si svolgerà la consegna ufficiale dei giocattoli sino ad ora raccolti. Tutti i giocattoli raccolti saranno portati in regalo alle seguenti associazioni: – Società Cooperativa Sociale “Familia” – Lions – Volontari della Strada Il Giocattolo benefico è un’iniziativa che permette ai clienti del centro commerciale Città dei Templi di compiere un gesto di solidarietà e regalare un sorriso ai bimbi che si trovano in situazioni di difficoltà in un periodo che dovrebbe essere gioioso per tutti. La direzione del centro ringrazia tutti i clienti che hanno dimostrato e che dimostreranno la loro generosità collaborando a questa grande iniziativa benefica.