Seconda tappa della coppa del Mediterraneo: doppietta della coppia Urso – Sutera Sardo

Dopo il Maracanã, anche a Canicattì, per la seconda tappa della coppa del Mediterraneo, a vincere la categoria dell’intermedio maschile è stata la coppia Urso-Sutera Sardo, che si è imposta con un netto 6/2 6/0 sulla coppia Cortelli – Russo. Nonostante il pesante risultato non è stato un mach semplice per i capo classifica, che hanno comunque dato spettacolo nella struttura del Planet Padel Club di Canicattì di Totò Paci. I vincitori allungano in classifica portandosi a 200 punti. Nel principiante maschile ad imporsi è stata la coppia di casa composta da Di Benedetto – La Marca che ha avuto la meglio su Palumbo- Capraro, in un incontro molto equilibrato terminato 2 a 0 per i padroni di casa (7/5. 7/5). Delusa la coppia di Agrigento che per ben due volte è stata in vantaggio per 5-1 in entrambi i set. Nel principiante misto ancora il duo Capraro – Roncade sul gradino più alto del podio, anche se ha dovuto sudare non poco contro gli agguerriti Alessio Capraro e Miriana Cacciatore. La vittoria è arriva al super tie break.

Soddisfatti gli organizzatori del Sicily Padel Event, che hanno tenuto a ringraziare Totò Paci e Milena Tirrasi del PLANET Padel club, per l’accoglienza e per la grande disponibilità e collaborazione. Adesso dopo la pausa di Pasqua ai ripartirà con la terza tappa che si disputerà il 22/23/24 a Menfi e Favara.