Come incrementare il business: puntare sulla SEO

Le aziende ,soprattutto al giorno d’oggi, sono sempre alla ricerca di un modo per aumentare le loro vendite. In un’epoca come quella in cui viviamo, però, fatta principalmente di comunicazione attraverso Internet, può non essere semplice ottenere visibilità e portare a sé più clienti. Questo perché i competitor sono sempre più agguerriti e gli strumenti utilizzati per aumentare il flusso di clienti cambiano di continuo. Proprio per questi motivi c’è bisogno di puntare sulla SEO. Ma cos’è esattamente questo acronimo? Di cosa si tratta e quali sono le strategie vincenti per metterlo in atto? Vediamolo in questo articolo.

Cos’è la SEO

SEO è l’acronimo di Search Engine Optimization ed è una pratica atta a posizionare il sito di un’azienda tra i primi risultati del motore di ricerca. Quando un utente è alla ricerca di un prodotto o di un servizio la prima cosa che fa è andare a digitare determinate parole chiave (keyword) sui motori di ricerca quali Google, Yahoo o Bing. Fatto questo, dopo aver premuto il tasto invio, la pagina che si caricherà sarà piena di risultati con link che rimanderanno a diversi siti web.

Tramite la SEO, per un’azienda, è possibile fare in modo che il proprio sito compaia ai primi posti di queste ricerche, dandogli così un’opportunità in più per essere visitata dal potenziale cliente al quale offrire i propri servizi. Tuttavia, per le aziende la SEO rappresenta un vero e proprio investimento che, però, a fronte di una spesa importante, può restituire davvero notevoli benefici e incrementare le vendite e il numero di clienti anche in poco tempo.

Come funziona

Dietro la SEO ci sono tantissimi meccanismi che non è semplice raggruppare in un solo articolo. La maggior parte delle aziende, però, decide quasi sempre di affidarsi a un consulente SEO. Andando sulla pagina di simoneelle.it è possibile saperne di più riguardo a questa figura professionale. Il consulente SEO è uno specialista che si occupa proprio di posizionare determinati siti sui motori di ricerca per far sì che la loro visibilità aumenti agli occhi di tutti gli utenti.

Oltre a basarsi su meccanismi informatici, con i quali il consulente SEO agisce direttamente sul codice delle pagine web, per “fare SEO” sono necessarie anche competenze in ambito di digital marketing, poiché tra le tante tecniche utilizzate molte non agiscono sul codice del sito ma utilizzano altri strumenti per la lead generation quali guest post su altri siti, Link Building, articoli ecc.

Perché non procedere da soli

Nonostante sul web si trovino tantissime informazioni su alcune delle tecniche base di SEO è sempre sconsigliato provare a fare da soli. Questo perché le variabili in gioco sono davvero tante e, soprattutto, i vari strumenti tendono a cambiare costantemente. Una guida trovata in rete quasi per caso potrebbe risultare già obsoleta dopo poche settimane. È per questo che affidarsi alla figura del SEO Specialist è sempre la soluzione migliore; grazie alla sua esperienza farà in modo che il sito web di un’azienda aumenti di visibilità.