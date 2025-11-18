Seconda intimidazione, nel giro di pochi giorni, nei confronti dell’impresa che si sta occupando dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento del viadotto Re, situato lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, in territorio di Porto Empedocle. Qualcuno ha scavalcato la recinzione e ha cosparso di benzina un’autovettura e un container all’interno del cantiere. Prima di andare via ha collocato il bidone vuoto ma con ancora residui di liquido al centro dell’area delimitata.

Ignoti, a metà della scorsa settimana, avevano lasciato davanti l’ingresso del luogo di lavoro, una bottiglia di plastica con liquido infiammabile, un accendino e una cartuccia inesplosa. Un chiaro e inequivocabile messaggio intimidatorio che è stato ripetuto nella notte tra domenica e ieri. La scoperta poco più tardi. Immediata la segnalazione al 112. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno avviato le indagini. La Scientifica ha sequestrato e repertato tutto.

