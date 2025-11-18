Un dialogo per la Giornata contro la violenza sulle donne

Il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” si prepara a un appuntamento di grande valore civile e culturale. Lunedì 24 novembre 2025, alle 8:30, al Cinema Concordia di Agrigento, gli studenti incontreranno Adriana Pannitteri, giornalista di cronaca e scrittrice, voce autorevole da anni impegnata nella sensibilizzazione contro la violenza di genere.

L’iniziativa nasce su impulso della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Marika Helga Gatto, e si inserisce nel calendario dedicato alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: un momento di confronto per approfondire temi quanto mai attuali e necessari.

L’incontro rientra all’interno del Progetto Lettura, curato dalle professoresse Parisi, Romei e Siracusa, parte integrante dell’Offerta Formativa del Liceo. Sarà un’occasione per gli studenti di riflettere sulla complessità delle relazioni, sugli stereotipi di genere e sulle dinamiche che possono sfociare in violenza, con l’obiettivo di sviluppare maggiore consapevolezza e responsabilità.

Un appuntamento che va oltre la didattica e che apre uno spazio autentico di crescita personale e collettiva.

