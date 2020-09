Seap Dalli Cardillo Aragona, entra nel vivo il ritiro pre-campionato

Comunicato stampa del 9 settembre 2020 – È entrata nel vivo la seconda settimana di ritiro pre-campionato per la Seap Dalli Cardillo Aragona. La squadra, agli ordini di coach Massimo Dagioni e del suo staff, continua ad allenarsi al ritmo di due sedute giornaliere: pesi al mattino presso la palestra Universal Club di Aragona ed esercitazioni tecnico – tattiche nel pomeriggio al palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Tutto procede nel migliore dei modi e la condizione fisica delle atlete migliora giorno dopo giorno. La formazione biancazzurra si sta allenando bene, con impegno e dedizione in vista delle prime amichevoli della stagione e di alcuni tornei in programma a partire dal mese di ottobre.