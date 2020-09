Comunali, Firetto presenta la settima lista “Agrigento Sostenibile”

Parte con i favori dei pronostici, ma in politica niente è scontato, il sindaco uscente Calogero Firetto che nelle ultime ore ha incassato pure il sostegno dell’ex parlamentare europeo Salvatore Iacolino. Infatti, è clamorosa la scelta della figlia, Giorgia Iacolino che ha accettato di far parte della squadra di Firetto dopo aver gravitato a lungo in quota Forza Italia. Il primo cittadino, oltre alle liste Andiamo Avanti, Rinasce Agrigento, Buongiorno Agrigento, Agrigento Futura e le due liste di appoggio “Onda” e “Noi”, nelle ultime ore ha chiuso una settima lista, denominata “Agrigento Sostenibile”. Per le liste a sostegno di Firetto sono state raccolte 3586 firme.

Designati anche gli assessori: Giorgia Iacolino, Tanja Castronovo, Giandomenico Vivacqua, Giorgio Bongiorno e Antonio Sutti.

