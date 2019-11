Seap Dalli Cardillo Aragona: domani la sfida contro la Fiamma Torrese Volley

La Seap Dalli Cardillo Aragona è partita questa mattina con il pullman dell’azienda “PattiTour”, vettore ufficiale personalizzato della società del presidente Nino Di Giacomo, alla volta della Campania per affrontare domani, sabato 2 novembre, la Fiamma Torrese Volley di Torre Annunziata. La partita è valida per la terza giornata del campionato di serie B1, girone D. Coach Luca Secchi a tutte le atlete a disposizione, tranne la palleggiatrice Martina Baruffi che è rimasta a casa per continuare le terapie riabilitative dopo l’infortunio muscolare. Al suo posto, come nello scorso match giocato e vinto a Palmi, è stata convocata la terza alzatrice Speranza Maiello che in società ricopre anche il ruolo di team manager. La Seap Dalli Cardillo Aragona ha preparato la sfida contro le oplontine nel migliore dei modi, allenandosi con la giusta determinazione e la massima professionalità. L’obiettivo di capitan Donà e compagne è quello di portare a casa l’intera posta in palio per continuare a rimanere in testa al campionato a punteggio pieno, consapevoli che per battere la Fiamma Torrese Volley servirà una superba prestazione del collettivo. La partita è in programma alle ore 17 e sarà possibile seguirla in diretta streaming sulla pagina Facebook della Pallavolo Aragona a partire dalle ore 16:50.