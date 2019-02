Seap Aragona – Santa Teresa di Riva, incasso devoluto alla Croce Rossa di Agrigento

La Società Pallavolo Aragona rende noto che, in occasione della gara di sabato 16 febbraio, al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento, alle ore 18, tra la vice capolista Seap Aragona e la capolista Santa Teresa di Riva, valida per la terza giornata di ritorno del campionato di serie B2, girone I, l’intero incasso del big-match sarà devoluto in beneficenza alla Croce Rossa Italiana, sezione di Agrigento, per contribuire all’acquisto di un’ambulanza. Il costo del biglietto è di 5 euro. La C.R.I di Agrigento, sarà presente al PalaNicosia anche con le crocerossine e i volontari. All’esterno del palazzetto dello sport sarà presente un gazebo per informare il pubblico sulle attività della Croce Rossa Italiana, il reclutamento di nuovi volontari e attività per i giovani. Infine, i giovani volontari della Croce Rossa distribuiranno palloncini ai più piccoli.