San Giovanni Gemini: programmati interventi di manutenzione straordinaria sulla SP 26 B SS 189

Agrigento, 13 febbraio 2019

Dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del prossimo 7 marzo le domande di partecipazione alla gara d’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria progettati dai tecnici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sulla SP n. 26 (tratto B) SS 189-San Giovanni Gemini. Si tratta di una gara dell’importo a base d’asta di 748.000,00 euro, ottenuti grazie al finanziamento deliberato dalla Giunta Regionale (delibera n.87 del 2017) che riprogrammava le risorse finanziarie ex FAS 2000/2006 destinate alle strade secondarie di rilevante importanza sul territorio regionale.

I lavori riguarderanno in particolare la rimozione di frane ai km 3+000, 4+150 e 4+300, che da tempo causano disagi ai cittadini della zona montana, ma che a causa della mancanza di risorse non era stato possibile sistemare al di là dell’opportuna messa in sicurezza (vedi ordinanza di limitazione al transito).

Anche questa gara d’appalto sarà gestita integralmente in modalità telematica attraverso il portale degli appalti sul sito istituzionale del Libero Consorzio. Un nuovo percorso amministrativo che vede il Libero Consorzio all’avanguardia, nel pieno rispetto dell’art. 40 del

Decreto Legislativo 50/2016 (codice degli appalti) che obbligava tutte le amministrazioni a gestire gli appalti con questa modalità a partire dal 1° gennaio 2019, data che ha visto l’Ufficio Gare del Libero Consorzio già operativo.

Ricordiamo anche che scadrà alle ore 12.00 del 21 febbraio prossimo il termine per la presentazione delle offerte per i lavori di eliminazione delle frane sulle strade provinciali nel territorio di Favara, ovvero la n. 3-B Favara-Crocca, n. 80 Agrigento-Baiata-Favara e NC n. 07 ex Esa-Chimento, dell’importo complessivo di 277.000, euro.