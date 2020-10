Scuole in sicurezza: Cimino (M5S), in arrivo 84 milioni di euro

“Abbiamo stanziato più di 84 milioni per la sicurezza delle nostre scuole”. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, componente della commissione Cultura e istruzione annuncia il finanziamento indirizzato all’edilizia scolastica dopo la firma del decreto da parte della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina per la sicurezza degli studi.

“Abbiamo fatto presente – dichiara Cimino – al ministero la situazione delle scuole siciliane che in tema di sicurezza presentano numerose falle. La provincia di Agrigento riceverà quasi 9 milioni di euro, per garantire la sicurezza dei nostri studenti. Il diritto allo studio – aggiunge – comincia garantendo ai giovani della nostra regione delle strutture stabili e idonee a essere delle strutture scolastiche”. I finanziamenti fanno parte del più grande progetto che prevede 855 milioni per l’intera nazione. “Adesso il compito degli enti locali è quello di comunicare gli interventi da finanziare e presentare i progetti”.