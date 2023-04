Scuola professionale per massaggiatori: i corsi della scuola di massaggio Tao

La scuola professionale per massaggiatori Tao – Scuola Nazionale di Massaggio si distingue come scuola d’eccellenza per l’offerta di corsi di massaggio fondamentali per l’apprendimento delle tecniche di massaggio classico, olistico, sportivo, del benessere e non solo.

L’eccellenza nel panorama formativo italiano è frutto della scelta di uno staff di primissima qualità, composto da docenti esperti, relatori di spicco e un comitato scientifico d’eccellenza. La scuola propone una vasta gamma di corsi di massaggio e garantisce un’esperienza formativa completa e di alto livello.

In questo articolo, esploreremo i corsi offerti dalla Scuola di Massaggio Tao e i vantaggi che potrete trarre scegliendo questa prestigiosa istituzione per la vostra formazione professionale nel settore dei massaggi.

Corsi di massaggio realizzati dai migliori insegnanti in Italia

La Scuola di Massaggio Tao vanta una storia di successo nel campo della formazione professionale per massaggiatori. Uno dei principali punti di forza che contraddistingue questa scuola è la professionalità dei docenti e dei relatori. Grazie all’esperienza e alla professionalità dei docenti e dei relatori, la Scuola di Massaggio Tao propone percorsi formativi di alta qualità, incentrati su diverse specializzazioni e ambiti, come il settore sportivo, olistico e i corsi master.

Le tecniche fondamentali del massaggio occidentale

Tra i corsi di massaggio offerti, il corso di massaggio base classico svedese è il punto di partenza ideale per coloro che desiderano intraprendere la professione di massaggiatore. Durante questo corso, gli allievi apprenderanno le cinque tecniche fondamentali del massaggio occidentale, che permetteranno loro di eseguire un massaggio completo della durata di circa 50 minuti.

Le tecniche insegnate includono: sfioramenti, frizioni, impastamenti, vibrazioni e percussioni. Questo corso fornisce le basi essenziali per iniziare la propria carriera nel settore e per accedere ai corsi più avanzati e specializzati.

I corsi di massaggio nel settore olistico

Il settore olistico nei massaggi rappresenta un approccio unico e integrato al benessere, che va oltre il semplice trattamento dei sintomi fisici, prendendo in considerazione l’armonia tra corpo, mente e spirito. Le tecniche di massaggio olistico mirano a promuovere il rilassamento profondo, alleviare lo stress, equilibrare le energie e stimolare l’autoguarigione del corpo, lavorando in sinergia con la naturale capacità dell’organismo di ristabilire l’equilibrio e la salute.

Nel settore olistico, i massaggiatori utilizzano una varietà di tecniche e metodologie, che possono includere il massaggio ayurvedico, il massaggio californiano, il massaggio hawaiano, la riflessologia e molti altri.

I corsi di massaggio ayurvedico offrono agli allievi l’opportunità di apprendere l’arte del massaggio ayurvedico, la tecnica di massaggio più antica al mondo. Questo massaggio affonda le sue radici nel concetto di olismo, secondo cui corpo e anima sono indivisibili e insieme contribuiscono all’armonia dell’individuo.

Gli allievi che completeranno il corso saranno in grado di eseguire il massaggio ayurvedico, integrando le conoscenze teoriche e pratiche apprese, e di utilizzare queste competenze per promuovere il benessere e l’equilibrio dei loro clienti, in linea con i principi dell’Ayurveda.

Il massaggio emozionale californiano è una tecnica di massaggio psicosomatico che ha avuto origine negli anni ’70, principalmente nei centri psicoterapeutici californiani, con l’obiettivo di risvegliare sensazioni e sensibilità sopite nel ricevente. Questo massaggio avanzato si concentra sul rilassamento profondo e sull’interazione armoniosa tra operatore e cliente, permettendo di ristabilire l’equilibrio mentale.

I corsi di massaggio del settore sportivo

Nell’ambito del settore sportivo, il corso di massaggio decontratturante è incentrato sull’insegnamento di una delle tecniche di massaggio più richieste al mondo, poiché si rivolge alle principali problematiche legate a stili di vita stressanti, posture scorrette e attività sportiva. Gli allievi che partecipano al corso di Massaggio Decontratturante impareranno le manualità specifiche per trattare i tessuti muscolari in profondità.

Il corso di massaggio sportivo è pensato per chi desidera acquisire le competenze fondamentali necessarie per trattare gli atleti e supportarli durante le varie fasi delle loro prestazioni agonistiche e non. Gli allievi impareranno a eseguire massaggi personalizzati basati sulle esigenze e le richieste del ricevente, nonché sulla zona da trattare, contribuendo così al miglioramento delle prestazioni sportive.

Il massaggio sportivo gioca un ruolo cruciale nel migliorare le prestazioni degli atleti in competizioni come il Giro di Sicilia. Grazie all’aiuto di massaggiatori esperti nella tecnica del massaggio sportivo, gli atleti possono beneficiare di trattamenti mirati e personalizzati che li aiutano a prepararsi per le gare, gestire lo stress e recuperare più rapidamente dai loro sforzi fisici.

Perchè scegliere la Scuola di Massaggio Tao

Grazie all’ampia gamma di corsi di massaggio proposti, che comprendono le tecniche di massaggio classico, olistico e sportivo, gli studenti possono personalizzare il loro percorso formativo in base alle proprie ambizioni e interessi professionali e diventare massaggiatori competenti e di successo. Scegliere la Scuola di Massaggio Tao significa investire nel proprio futuro professionale per eccellere nel settore dei massaggi e del benessere.