AGRIGENTO – Prende il via domani, all’Istituto Garibaldi, il doppio turno per gli studenti della Scuola Pirandello, in attesa del trasferimento di 8 classi presso l’Istituto delle Ancelle Riparatrici di Via Pausania.

Per rendere operativo il passaggio sarà necessario perfezionare il contratto tra Comune di Agrigento e la congregazione religiosa, che secondo fonti di AgrigentoOggi sarebbe già in fase di preparazione da parte del legale delle Ancelle. Si tratta di un comodato d’uso gratuito che dovrà essere definito nei dettagli prima del trasferimento.

Nel frattempo, la sede centrale del Politi, pur essendo nella stessa struttura della Pirandello ma indipendente grazie a ingressi separati e pareti divisorie, non sarà trasferita prima del prossimo mese. La situazione rimane al vaglio tra riunioni, proposte e ulteriori dettagli da definire. Domani, la nuova dirigente Mirella Siracusa, che ha subito ereditato questa complessa gestione, darà avvio alle lezioni nella sede di via Acrone. L’orario di inizio per la cerimonia di accoglienza è fissato per le ore 9.15.

