Approvate le variazioni di bilancio: via libera ai lavori per il Teatro Pirandello e il Museo Civico

Ma ora la palla passa all’ufficio tecnico. I tempi non saranno brevi

Dopo settimane di attesa e tentativi andati a vuoto per mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato questa mattina in seconda convocazione le variazioni di bilancio necessarie per finanziare due interventi strategici: il rifacimento del tetto del Teatro Pirandello e opere per il Museo Civico.

Un passaggio politico non scontato, arrivato grazie alla determinazione del presidente Giovanni Civiltà e a una mediazione con il sindaco Francesco Miccichè, che ha permesso di recuperare i numeri dopo il nulla di fatto di giovedì scorso.

Alla prima votazione erano stati 14 i voti favorevoli, scesi poi a 13 nella seconda. Nonostante ciò, l’atto è stato approvato con l’immediata esecutività, evitando così quello che sarebbe stato un duplice smacco: istituzionale per l’assenza della maggioranza, e politico per la possibile perdita di tempo e risorse.

Infatti, senza l’approvazione delle variazioni, si sarebbe dovuto attendere il bilancio di previsione, con tempi più lunghi. Grazie a questo strumento, invece, sarà possibile utilizzare sin da subito le somme già disponibili.

Tuttavia, i lavori non inizieranno nell’immediato: nonostante l’immediata esecutività, ora si attivano i tempi tecnici. La palla passa all’ufficio tecnico comunale, chiamato a predisporre i progetti esecutivi, le gare e tutti gli atti necessari per avviare concretamente i cantieri.

Un percorso ancora lungo, ma che segna un passo avanti fondamentale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della città, in un anno in cui Agrigento era stata chiamata a dimostrare il meglio di sé come Capitale italiana della Cultura 2025.

