Scuola, in Sicilia ricomincia il 19 settembre

Il nuovo anno scolastico in Sicilia inizierà lunedì 19 settembre, e si concluderà sabato 10 giugno 2023, per un totale di 204 giorni di scuola. Lo ha annunciato il neoassessore regionale all’Istruzione Alessandro Aricò, che come primo atto del suo mandato, ha firmato il decreto predisposto dal dipartimento competente. L’attività scolastica, nelle scuole di ogni ordine e grado, è sospesa per le vacanze di Natale dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023, e in quelle di Pasqua dal 6 all’11 aprile 2023. Negli ultimi anni nell’isola l’anno scolastico è partito tra il 12 e il 14 settembre, quest’anno dalla Regione hanno voluto posticipare l’inizio, visto che la Sicilia a settembre è ancora in piena stagione estiva.