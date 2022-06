E’ stata una notte di inferno: ovunque incendi di rifiuti

E’ stata una notte di inferno a Licata, con diversi incendi di cumuli di rifiuti, in strade cittadine. Super lavoro per i Vigili del fuoco del locale distaccamento, intervenuti più volte nelle vie Montesanto, Gela, Pellico, Salso, e nella zona del villaggio dei Fiori. In alcune zone le fiamme si sono propagate aggredendo terreni ricoperti di sterpaglia. E in un caso hanno lambito le abitazioni. L’intervento provvidenziale e tempestivo degli uomini antincendio ha evitato il peggio. Quasi tutti i roghi sono di natura dolosa. Piromani che a loro modo hanno voluto fare pulizia, eliminando nel peggiore dei modi, la presenza delle “montagne” di spazzatura dalle strade. Per l’intera notte il centro cittadino, e alcune aree periferiche sono state pattugliate costantemente dalle auto di carabinieri e polizia di Stato. Gli incendi di rifiuti a Licata sono la conseguenza della raccolta differenziata che stenta a decollare.