Scuola, Costanza: «Pronti a riaprire in sicurezza. Lavoriamo notte e giorno» VIDEO

Il nuovo anno scolastico è alle porte: giovedì 24 settembre prenderà il via, con molta emozione ed anche un pizzico di apprensione ad Agrigento per gli studenti dell’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, uno dei più popolosi della città. Le scuole sono chiuse dallo scorso mese di marzo per l’epidemia da Covid-19 e le preoccupazioni perché tutto fili liscio sono senz’altro presenti. Il preside Luigi Costanza in collaborazione con il Comune di Agrigento sta lavorando per trovare delle soluzioni per riaprire in sicurezza. Alcune classi saranno ospitate negli oratori messi a disposizione della Curia, mentre nonostante la disponibilità dell’Ente Parco Archeologico, tramonta l’ipotesi di spostare delle classi al Palacongressi. Guarda la video-intervista