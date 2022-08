Scritte con insulti davanti alla Cgil, ARCI: “Una cultura fascista che bisogna fermare”

Angela Galvano a titolo personale ed in qualità di Presidente dell’ Arci provinciale di Agrigento,insieme al nostro gruppo dirigente, esprime piena e totale solidarietà e vicinanza alla CGIL agrigentina “per il vile e meschino atto subito”. Il riferimento è alla scritta accompagnata da insulti, realizzata con della vernice rossa, comparsa questa mattina davanti alla sede della Cgil di Agrigento, in via Matteo Cimarra. “Condanniamo con forza gesti vigliacchi di tale tipo- dice Galvano- frutto del dilagare di forme chiare di una cultura fascista che bisogna fermare con un impegno politico adeguato ed unitario.”