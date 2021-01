Screening Montalcini: 770 tamponi tutti negativi. La Regione prepara il rientro in classe

Buona la partecipazione allo screening dell’istituto Rita Levi Montalcini, diretto da Luigi Costanza, il più numeroso di Agrigento con plessi dislocati tra Villaggio Mosè , Peruzzo e San Leone. 770 i tamponi effettuati , tra personale docente e studenti della primaria e secondaria di primo grado, tutti risultati negativi. Screening che proseguirà questo fine settimana con altri istituti in attesa del rientro in classe. Le prossime saranno ore decisive per capire l’andamento dei contagi e, dunque, se sarà possibile ritornare con la didattica in presenza. La Regione sta lavorando sulla ripresa delle lezioni anche per le superiori di secondo grado. Per evitare o rendere meno probabile i contagi, Lagalla esorterà i presidi per dotare gli insegnanti di scuola dell’infanzia, primaria e di sostegno di mascherine FFP2. Lo screening avviato da Asp e Usca sugli alunni delle scuole elementari e medie nell’ultimo mese verrà esteso anche agli studenti oltre i 14 anni. Le Unità speciali dii assistenza si recheranno nelle scuole direttamente a effettuare i tamponi. E saranno potenziati anche i trasporti.