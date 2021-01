Covid in Sicilia, 994 nuovi casi. Le vittime sono 37

Non cambia, rispetto a ieri, la situazione dell’emergenza pandemica in Sicilia, il cui contagio resta stabile. Ma calano i ricoverati in ospedale e in terapia intensiva. Boom di guariti. Nelle ultime 24 ore, registrati 994 nuovi casi positivi al Covid-19 (-2 rispetto a ieri), su 22.761 tamponi processati. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, giovedì 28 gennaio.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Catania: 211 (37.625 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Palermo: 290 (36.489); Messina: 157 (17.597); Trapani: 98 (9.504); Siracusa: 95 (9.154); Ragusa: 14 (7.875); Caltanissetta: 54 (6.047); Agrigento: 49 (5.206); Enna: 26 (4.100).

Sono 46.176 gli attuali positivi, di questi 1.405 (- 16 rispetto a ieri) sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 215 in terapia intensiva (- 17 rispetto a ieri), per complessivi 1.620 pazienti. In isolamento domiciliare ci sono 44.556 persone. I casi totali di coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 133.597, i guariti 84.050, mentre le vittime con le ultime 37 sono arrivate a 3.371.