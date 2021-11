Screening gratuiti sull’HIV. Roberta Zicari: “Andiamo tutti”

“Mercoledì 1 Dicembre, mi recherò in piazza Cavour, Agrigento, per effettuare lo screening gratuito sull’Hiv. Le iniziative di screening sono state programmate in tante città Siciliane dall’Assessore Regionale alla Salute, Ruggero Razza, in occasione della giornata mondiale contro l’Aids”, A parlare il Consigliere Comunale Roberta Zicari che prosegue: ” È con l’esempio che si dimostra credibilità, pertanto invito tutti i miei colleghi e i miei concittadini a sottoporsi allo screening (che è gratuito!).

Prevenzione e conoScenza rimangono gli strumenti più efficaci per tutelare la nostra salute.

L’ Aids è una malattia sessualmente trasmissibile, che oggi, grazie ad un adeguato piano terapeutico, consente una vita longeva, viene considerata una malattia cronica. Tuttavia non è ancora stata debellata e l’incidenza più alta si registra nella fascia di popolazione tra i 25-30 anni (fonte quotidianosanità). Il virus dell’ HIV può essere contratto e restare asintomatico per tanti anni. Non avendo sintomi e non effettuando controlli, c’è il rischio di diffondere inconsapevolmente il Virus. Per questo giornate di screening gratuito, come quella di domani, sono fondamentali!

Pertanto invito tutti, soprattutto i più giovani, ad effettuare gratuitamente il test domani: è il modo più efficace per evitare eventuali contagi…ed amarsi in sicurezza!”