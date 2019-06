Scoprire i luoghi più significativi del Rabato, nuovo appuntamento di Illuminiamo Agrigento

Scoprire i luoghi più significativi del Rabato, mediante un’esperienza sensoriale visiva per renderla più affascinante.

L’evento organizzato dal gruppo Agrigento2030 si terrà venerdì 28 giugno, con partenza alle 21:00 da piazza Sinatra.

“Il Rabato reca ancora i segni di una storia travagliata, fatta di angoli affascinanti che raccontano la storia dei nostri padri. Luoghi oggi per lo più abbandonati all’incuria e che invece hanno bisogno di essere curati, amati, vissuti. Attraverso i vicoli del quartiere poco illuminati e nascosti porteremo gli agrigentini ed i turisti che con una semplice torcia illumineranno Villa Galluzzo, Santa Croce ed Istituto Gioeni, con momenti di intrattenimento e lettura per far rivivere la storia del dopoguerra di una Agrigento mai dimenticata.”

Evento gratuito ed aperto a tutti.