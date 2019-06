La presentazione di Davis Cagnardi, tutta la conferenza stampa in video

Coach Ciani, seduto al tavolo, dava un’impressione amichevole: un’icona nella sua casa. Con Davis Cagnardi, nella conferenza stampa di presentazione, il primo sentimento è diverso: la società sembra più vicina ad una svolta. Pantaloni e camicia, Cagnardi parla di tutto. La sua carriera, la sua idea di basket e la voglia di far bene, trapela umiltà ma anche passione per questo sport. Le frasi che restano in testa, sono tre, forse quattro. Una sulla Fortitudo: “Ad Agrigento per lavorare con una società modello”.

