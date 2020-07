Scoppio bombola del gas, morto pensionato

Non ce l’ha fatta il pensionato Carmelo Gelo, 73nne rimasto ustionato nell’esplosione della bombola del gas, nel pomeriggio del 17 luglio scorso, in via Duomo, nel centro storico di Agrigento.

Dopo 10 giorni di agonia all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è deceduto a causa delle traumi riportati e del quadro clinico complessivamente già precario.

E’ grave l’altro ferito, un operaio 45enne, chiamato dal 73enne a cambiare la bombola del gas. Il paziente è stato trasferito al Centro grandi ustioni di Brindisi.