Nuovo caso di Covid19 in provincia di Agrigento – VIDEO

Dopo giorni di contagi “zero” c’è un nuovo caso di Covid19 in provincia di Agrigento, precisamente all’ospedale “Barone Lombardo”. Una cittadina romena, residente a Ravanusa, si sarebbe presentata al pronto soccorso del nosocomio canicattinese, con chiari sintomi riconducibili al Coronavirus. Le sarebbe stata diagnosticata una polmonite interstiziale.

Dopo aver ricevuto l’esito la donna è stata immediatamente isolata nella zona pre-triage, per poi essere trasferita nel centro “Covid” dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Il rischio di nuovi contagi sembra elevato a Canicattì, vista la presenza di una folta comunità romena, unito al fatto che in questi ultimi giorni proprio in Romania, si stanno registrando centinaia e centinaia di casi.