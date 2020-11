Scoppia una zuffa, e lancio di oggetti: momenti di tensione al centro di accoglienza

Momenti di tensione al centro di accoglienza per migranti di viale Cannatello. Alcuni ospiti, per motivi sconosciuti, sarebbero venuti alle mani, e qualcuno approfittando del parapiglia, avrebbe lanciato oggetti all’indirizzo delle forze dell’ordine, in servizio di vigilanza attorno alla struttura.

Sul posto sono stati inviati rinforzi per timore che qualcuno approfittando della baruffa, potesse allontanarsi dal centro. Polizia di Stato, Guardia di finanza, Carabinieri ed Esercito, sono rimasti schierati in assetto antisommossa, pronti ad intervenire all’occorrenza.

Uno dei minori è rimasto lievemente ferito, ed è stato medicato e visitato dal personale medico di un’ambulanza.