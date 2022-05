Scoppia una rissa in centro: un ferito e 4 denunciati

Quattro persone, tre di Raffadali e una di Santa Elisabetta, sono state denunciate, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato rissa. Si tratta di un 44enne di Santa Elisabetta, un sessantenne di Raffadali, e il figlio di quest’ultimo, un trentunenne, e un suo amico agrigentino ventenne. A farlo sono stati i carabinieri della Stazione di Raffadali, e del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia della città dei Templi.

Dei quattro l’unico a restare ferito è stato il sabettese che, in ambulanza, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Teatro della rissa, scoppiata domenica sera, la via Porta Palermo nel centro di Raffadali. Quando i militari dell’Arma sono giunti sul luogo hanno trovato soltanto uno dei coinvolti, e la convivente della persona aggredita. Poco più tardi in ospedale è stato trovato il quarantaquattrenne di Santa Elisabetta.