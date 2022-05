Abbandonano Pitbull a San Leone e scappano

Ha aperto lo sportello dell’auto, e fatto scendere con forza un Pitbull femmina di circa un anno, nel centro di San Leone, con ancora il collare attaccato, ma priva di microchip. A denunciarlo sui social è l’assessore Roberta Lala. “Aiutatemi a trovare una famiglia a questa dolce creatura – ha scritto l’assessore -, merita di essere amata e rispettata, so che insieme attraverso le condivisioni possiamo fare tanto. Mi auguro che coloro che hanno agito in maniera così sferzante, vengano intercettati, e puniti per come meritano. Serve repressione contro questi abominevoli reati”.