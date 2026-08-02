Scoppia una rissa tra giovani nei pressi di piazzale Giglia a San Leone, e un ragazzo agrigentino, di 17 anni, viene raggiunto da diverse coltellate. Il giovane è stato trasferito con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. E’ grave. la prognosi è riservata. Erano le 3 della notte tra sabato e domenica quando, nel rione balneare di Agrigento, è scoppiato il parapiglia.

Per motivi non chiari s’è innescata una diatriba finita appunto in rissa. Ad avere la peggio il minore raggiunto da diversi fendenti in varie parti del corpo. Una zuffa sulla quale, hanno avviato le indagini carabinieri e polizia per cercare di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto e provare, naturalmente, ad identificare quanti sono rimasti coinvolti nella rissa e, soprattutto, chi ha sferrato le coltellate.

Non è chiaro se gli investigatori abbiano o meno acquisito testimonianze, più o meno indicative o determinanti, di quanti erano presenti e hanno assistito appunto alla rissa. La zona sarebbe “coperta” da telecamere della videosorveglianza.

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