Ledesma: «Sono un mediano che corre per la squadra. L’Essenteto sarà la nostra Bombonera»

Primi sorrisi e tanto entusiasmo per Matteo Ledesma, nuovo centrocampista dell’Akragas, che si è presentato con parole semplici ma cariche di significato.

«Sono un mediano a cui piace correre e mettersi al servizio della squadra. Darò sempre il massimo per questi colori».

Il calciatore argentino, originario di Buenos Aires, ha già avuto modo di vedere lo stadio biancazzurro, rimanendone affascinato.

«Ho visto l’Essenteto. Io sono argentino e vengo da Buenos Aires: spero che questo stadio possa diventare la nostra Bombonera».

Infine, il messaggio ai tifosi akragantini:

«Sono davvero felice di essere qui. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e conoscere i nostri tifosi».

Nel suo curriculum le maglie di Aldosivi, Gimnasia La Plata e Atletico Villegas, prima dell’esperienza al Kamarat, con cui lo scorso anno ha raggiunto la finale nazionale playoff. Cresciuto calcisticamente in Argentina, a General Pirán, Ledesma si è formato nel settore giovanile del Gimnasia y Esgrima La Plata, uno dei vivai più prestigiosi del calcio sudamericano.

Centrocampista centrale dallo stile semplice ed equilibrato, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in biancazzurro, portando in dote qualità, sacrificio e voglia di crescere.

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