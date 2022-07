Scoppia una bombola durante incendio: feriti 3 vigili del fuoco

Tre vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento sono rimasti feriti, dopo essere stati quasi investiti dalla deflagrazione di una bombola, mentre erano impegnati nell’opera di spegnimento di un incendio di sterpaglia e canneto, lungo la strada statale 640, precisamente in contrada “San Benedetto”, tra i territori di Agrigento e Favara. I tre sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Per fortuna nulla di grave. I medici li stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti necessari. La bombola del gas era vuota (che è altrettanto pericolosa) gettata come rifiuto in mezzo al canneto. All’improvviso è esplosa durante le operazioni di spegnimento delle fiamme.