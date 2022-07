Gran caldo fino a martedì, e temperature oltre i 40 gradi

Il gran caldo di questi giorni dovrebbe durare almeno fino a martedì prossimo, con temperature fino a 42-43 gradi in gran parte della Sicilia. Poi la fine della prossima settimana verrà registrato un abbassamento della colonnina di mercurio, con un caldo senza eccessi, grazie al ritorno in grande stile dell’anticiclone delle Azzorre, che di fatto si sostituirebbe al più rovente africano. Domenica 3, lunedì 4 e martedì 5 giugno, nell’Agrigentino le temperature toccheranno punte massime ben oltre i 37 gradi, e in alcune zone addirittura si potrebbero toccare i 40-41 gradi.