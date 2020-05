Scoppia rissa tra minori, polizia riporta la calma: almeno tre denunciati

Botte da orbi per la fila da rispettare alla mensa, e probabilmente anche per una convivenza forzata tra appartenenti ad etnie diverse. Tre ragazzi minori sono stati denunciati.

La polizia di Stato prosegue nelle indagini per risalire agli altri partecipanti alla rissa, che ha coinvolto più soggetti. Il fatto si è verificato all’interno di una comunità per minori extracomunitari, alla periferia di Agrigento, precisamente dalle parti del Villaggio Mosè.

Sarebbero volati calci e pugni. Hanno continuato a picchiarsi anche dopo l’arrivo dei poliziotti della sezione Volanti. Gli uomini in divisa, senza non poche difficoltà, hanno ripristinato la calma, e subito dopo hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.