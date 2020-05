Coronavirus, tutti negativi 157 tamponi tra pazienti e personale sanitario

I 157 tra pazienti e personale della clinica “Santa Barbara” di Gela sono risultati tutti negativi al Covid19. L’esito dei tamponi è stato comunicato dai responsabili della struttura privata di Macchitella. Si era registrato un caso di positività per un ospite della Rsa. Così, è scattata l’allerta e sono state effettuate tutte le verifiche e i test, previsti dai protocolli.

I medici dell’Asp e gli operatori del 118 hanno lavorato senza sosta per evitare quello che poteva diventare un serio problema di contagio di massa, che avrebbe potuto esporre al rischio sanitari e pazienti. Il paziente risultato positivo (un anziano niscemese) è stato dimesso dal “Vittorio Emanuele” e si trova in isolamento domiciliare. Le sue condizioni non preoccupano.