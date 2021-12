Scoppia rissa tra giovani, trentenne accoltellato

Un trentenne è stato accoltellato nel corso di una zuffa scoppiata, nella notte, in via Falcone e Borsellino, nel centro di Bivona. Il giovane è stato soccorso, e trasferito all’ospedale, “Giovanni Paolo II” di Sciacca, dove e’ stato portato in sala operatoria, e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Sulla rissa i carabinieri della Stazione di Bivona, e della Compagnia di Cammarata, hanno avviato le indagini. A quanto pare, ma non ci sono conferme ufficiali al riguardo, i militari dell’Arma starebbero sentendo qualcuno dei giovani coinvolti nel parapiglia.

Forse una discussione, per motivi poco chiari, ha innescato la scintilla iniziale, poi trasformatasi in una violenta e sanguinosa rissa.