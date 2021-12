Casa di babbo Natale, spettacolo di luci e musica: gli appuntanti da non perdere ad Agrigento

Proseguono gli eventi natalizi ad Agrigento. Oggi,domenica 19 dicembre, protagonisti i più piccoli che potranno lasciarsi emozionare dalla casa di Babbo Natale: in piazza Cavour, dalle 10,30 giochi e animazione per i bambini. Dalle 17 il trenino di Babbo Natale offerto da “Via Atenea e Dintorni” e, dalle 17. 30, “Sinfonia del Natale”, marcia del complesso bandistico Vincenzo Bellini in via Atenea. Dalle 18,30 a Porta di Ponte è previsto un coinvolgente spettacolo con luci a led. Chiuderà la domenica, in Cattedrale, “La grande novena di Natale”, canti e suoni natalizi siciliani a cura dei Quartet Folk. Ogni giorno le novene animano le vie e le piazze della città e nel corso delle altre settimane, fino a 6 gennaio, in programma sorprese che saranno via via svelate: arte, sport, musica, rappresentazioni teatrali, concerti. Gli eventi sono stati organizzati dal Comune di Agrigento con la collaborazione del Distretto Turistico Valle dei Templi e la partecipazione di associazioni e imprese della città. “Destinazione Agrigento – Natale 2021”: 20 giorni di eventi natalizi che animeranno il centro storico e i quartieri fino al 6 gennaio 2022.