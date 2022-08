Scoppia rissa per questioni familiari: cinque feriti e denunciati

Si sono azzuffati per questioni riguardanti la gestione di un’anziana familiare disabile. Cinque agrigentini, uomini e donne, tutti imparentati tra loro, si sono presi a schiaffi e pugni, e uno dei partecipanti nel corso della baruffa, ha utilizzato anche un bastone di scopa. Tutti sono rimasti feriti, e hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Hanno riportato graffi, escoriazioni e contusioni sparse in varie parti del corpo, giudicati guaribili in pochi giorni.

Teatro del parapiglia una traversa di viale Emporium, tra il Villaggio Peruzzo e San Leone. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, intervenuti sul posto, dopo avere riportato la calma, hanno identificato i partecipanti, e li hanno denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. L’ipotesi di reato è stata quella di rissa. Per le lesioni personali si potrà procedere soltanto a querela di parte.