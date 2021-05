Scoppia nuova scazzottata a San Leone, un ferito

Ancora una scazzottata a San Leone. E’ successo ieri sera nel piazzale dell’ex eliporto, teatro di altri scontri tra giovani. Anche nell’ultimo episodio protagonisti due ragazzi, che per futili motivi, se le sono date di santa ragione. Sul posto accorsi i poliziotti della sezione Volanti, e il personale della Guardia di finanza. Uno dei partecipanti è riuscito a fuggire, l’altro è stato visitato dagli operatori sanitari di un’ambulanza del 118.

Da ricordare nella serata di sabato altre due risse, e una lite, nella stessa area dell’ex eliporto, in piazzale Giglia, e sul lungomare Falcone-Borsellino.

“Ve lo chiedo da padre di famiglia – ha scritto Giuseppe Di Rosa -. Preparate un furgone della polizia o dei carabinieri e al primo inizio di rissa, di gente ubriaca o sotto l’effetto di droghe, anche se minori, metteteli in stato di fermo, fate correre i genitori in caserma, fategli rovinare la serata, anche se poi dovrete lasciarli a piede libero, fategli provare l’ebrezza del fermo di polizia. Se non fate così, non smetteranno di drogarsi e bere fino a quando non ci scappa il morto”.