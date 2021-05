Coinvolti in una rissa nel centro storico, scattano tre arresti

Tre cittadini del Gambia, di 25, 23 e 21 anni che, nel pomeriggio di sabato, hanno partecipato ad una rissa in via Bac Bac, nel centro storico di Agrigento, sono stati arrestati. Le manette sono scattate dopo l’intervento dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Uno è finito ai domiciliari, un altro è stato posto nelle camere di sicurezza della caserma “Anghelone”, e il terzo è ricoverato all’ospedale “San Giovanni di Dio”, perché durante la zuffa ha riportato una frattura ad un piede.

Due dei tre arrestati sono gli stessi che, nella serata di venerdì, sempre nel rione della “Bibbirria”, erano stati denunciati dai carabinieri, accorsi per sedare una rissa, anche in quel caso tra gambini, e anche in quel caso ci fu un ferito. I giovani immigrati hanno fatto a botte, perché si contenderebbero la piazza dello spaccio.