Un incendio è divampato in via Trapani a Lampedusa. E’ successo nelle notte. Le fiamme si sarebbero sviluppate da un terreno invaso dalle sterpaglie e materiale di risulta, propagandosi fino a coinvolgere un cumulo di rifiuti e anche uno scooter.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento isolano, che hanno domato il rogo. Accorsi anche i carabinieri della Tenenza di Lampedusa. Sono state avviate le indagini per stabilire se l’incendio sia stato di natura accidentale oppure di origine dolosa.

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