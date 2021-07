Scoppia lite tra due uomini, uno viene accoltellato

Una lite tra due uomini è sfociata nel sangue. Per motivi ancora da accertare i due hanno iniziato a discutere. Dalle parole sono passati rapidamente ai “fatti”, e uno dei due contendenti, un cinquantasettenne di Favara, ha estratto un coltello, ferendo con tre fendenti l’altro. L’aggressore a quel punto si sarebbe dileguato.

Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici in servizio, gli hanno curato, e medicato i vistosi tagli. Per fortuna non versa in pericolo di vita. Il personale sanitario, poi, ha allertato la polizia di Stato.

Al nosocomio agrigentino sono accorsi gli agenti della sezione Volanti della Questura che, unitamente ai loro colleghi della squadra Mobile, hanno avviato le indagini, e tutti gli accertamenti del caso.

Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica, avrebbero già individuato l‘aggressore, un uomo di Agrigento, la cui posizione adesso è al vaglio. Tutto quanto sarebbe accaduto, in contrada “Picchiari”, in territorio favarese. Gli stessi agenti avrebbero già compiuto un sopralluogo nella zona teatro dell’accoltellamento.