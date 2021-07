Scontro sulla statale 115, un ferito grave

Un grave incidente stradale si è verificato ieri lungo la Statale 115, nel tratto che collega Realmonte con Siculiana. Per cause in corso di accertamento due auto, una Fiat Panda, e una Renault Megane, si sono scontrate frontalmente. La Panda, qualche attimo prima, aveva urtato anche un camion.

Un cinquantaseienne di Porto Empedocle, che si trovava alla guida della Panda, ha avuto la peggio. Sono stati i vigili del fuoco a liberarlo dalle lamiere contorte. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118, arrivati sul posto, che hanno prestato le prime cure all’uomo.

Poi è stato trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Non verserebbe in pericolo di vita. Illesa la persona alla guida dell’altra vettura.

Sul posto hanno operato i carabinieri delle Stazioni di Realmonte e Siculiana che, si sono occupati dei rilievi per stabilire l’esatta dinamica del sinistro, e accertare le responsabilità.