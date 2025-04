Momenti di tensione in un’abitazione nella periferia di Agrigento dove un cinquantenne, al culmine di una lite in famiglia, avrebbe minacciato con un coltello la moglie coetanea e la figlia venticinquenne. Sono stati alcuni residenti della zona, allarmati dal trambusto, a chiamare il 112.

Provvidenziale l’intervento delle forze dell’ordine per evitare gravi conseguenze. Un cinquantenne, disoccupato di Agrigento, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per il reato di minaccia aggravata.

Non è chiaro quale sia stato il motivo che abbia scatenato l’ira dell’uomo. Secondo quanto ricostruito, il cinquantenne avrebbe litigato con la moglie coetanea e, quando la figlia è giunta in soccorso della madre, avrebbe puntato un coltello all’indirizzo delle due congiunte.

